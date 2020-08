Paola Ferrari: Non avete capito veri motivi sfogo Conte

Due giorni e (forse) si saprà se Antonio Conte rimarrà al timone dell’Inter o meno. Dopo l’ultima fragorosa sfuriata del tecnico, nel post-partita della finale di Europa League persa contro il Siviglia, in pochi scommettono sul Conte-bis e, nonostante la situazione sia poco fluida perché il club non intende esonerarlo per non avere tre allenatori (c’è ancora Spalletti) a busta paga (salata), quasi tutti scommettono su Allegri come nuovo allenatore. Quasi tutti ma non Paola Ferrari.

Paola Ferari dà un’altra chiave di lettura su Conte

La conduttrice della Domenica Sportiva lancia una provocazione su twitter e scrive: “Dopo la Finale (vinta ) a Madrid in Champions Mourinho lascio l’Inter . 10 anni dopo , ancora dopo una finale. Conte usa parole che profumano di addio nel dopo partita. Ma sarà davvero così ?”

“Conte è indubbiamente un allenatore molto scaltro – conclude la Ferrari – e il ventilato ADDIO potrebbe essere stato un modo di evitare di parlare della sconfitta e di mettere ulteriori pesi sulle spalle della squadra”.

La replica dei tifosi alla Ferrari

Il parallelo con Mou non convince e i tifosi sui social si scatenano: “Con una sostanziale differenza: Mou se ne andò dopo aver vinto (e sapendo che allora meglio di così non poteva fare). Un Conte che lascia con “zeru tituli” (e sapendo che può far meglio di così) e col lavoro incompiuto francamente non ce lo vedo… “. C’è chi nota: “Non accetta la sconfitta e con la dirigenza è in rottura da settimane. O.meglio da gennaio (Eriksen e non Vidal)”.

Conte resta sotto accusa per i fan

I supporters nerazzurri hanno perso la pazienza con Conte: “Sta facendo esattamente la stessa cosa che fece a Torino. Fa credere di volersene andare ma sa perfettamente di essere esonerato. Solo che Agnelli lo prese per il collo e gli fece fare la video intervista dove, rosso paonazzo, dichiarò di voler lasciare la guida tecnica. Un vile” o anche: “Contenti loro… Io vedo un allenatore che continua a gettare m… su chi gli paga lo stipendio. 11 milioni, zero titoli. In bocca al lupo per la prossima stagione” e infine: “Non è la prima volta che scappa”.

SPORTEVAI | 23-08-2020 09:15