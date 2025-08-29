US Open, Paolini crolla contro Vondrousova: dopo l’addio a Furlan la crisi continua. Record terribile negli Slam

Jasmine Paolini continua a vivere un momento di grande difficoltà: contro la ceca Vondrousova lotta soltanto nel primo set prima di crollare vittima dei suoi stessi errori

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un momento di grande difficoltà per Jasmine Paolini che dopo il bellissimo exploit agli Internazionali di Roma è incappata in tante controprestazioni. Anche a New York arriva una sconfitta che fa male con la toscana che deve dire addio alle sue ambizioni agli US Open.

Paolini, quanti errori contro Vondrousova

Si sapeva sin dalla vigilia che sarebbe stato un match molto complicato quello contro la ceca Marketa Voundrousova. Jasmine Paolini si trovava di fronte un’avversaria molto solida capace anche di risultati importanti in carriera. Il primo set è all’insegna dell’equilibrio, anzi è Jas a dare la sensazione di poter rompere per prima la situazione di parità. Ma dopo aver fallito alcune occasioni di piazzare il break, è la sua avversaria a mettere la freccia dominando il tiebreak che decide il parziale.

Gli errori nei momenti chiave di Paolini costano carissimo e diventano anche più pesanti nel secondo set, Jas perde completamente la fiducia finendo per crollare completamente con la sua avversaria che chiude la partita quasi con facilità con il punteggio di 6-1.

US Open: il tabellone femminile

L’addio di Furlan e un equilibrio da ritrovare

Non c’è dubbio che la separazione tra Jasmine Paolini e Renzo Furlan abbia avuto un grande impatto sui risultati della toscana ma anche sulla sua tenuta dal punto di vista mentale. Del resto proprio Furlan solo un anno fa è stato premiato come miglior allenatore della WTA, a dimostrazione di quanto il suo lavoro con Jasmine fosse stato fondamentale per un 2024 da sogno. In questa stagione non si è rivista la stessa solidità e continuità dal punto di vista dei risultati.

Il sodalizio con Marc Lopez è durato soltanto qualche mese, il tempo di vincere gli Internazionali di Roma prima del divorzio. Ora nel suo angolo c’è Federico Gaio ma la sensazione è che si stia aspettando solo l’arrivo di Sara Errani nel ruolo ufficiale di allenatore.

Il record terribile negli Slam

A pesare sulla stagione di Paolini ci sono i risultati piuttosto deludenti ottenuti nei tornei dello Slam. In Australia si è fermata al terzo turno cedendo a Elina Svitolina, che l’ha battuto anche in occasione del Roland Garros (stavolta al quarto turno) anche se per la toscana è arrivata la gioia della vittoria nel torneo di doppio con Errani. A Wimbledon l’eliminazione arriva anche prima, al secondo incontro contro la russa Rakhimova e ora il ko con Vondrousova che chiude un 2025 in cui Paolini non è mai riuscita ad accendere alla seconda settimane nel torneo di singolare slam.