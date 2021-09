Paolo De Ceglie torna alla Juventus

L’addio al calcio non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma Paolo De Ceglie ha scelto di tornare alla Juventus. E non come calciatore.

L’ex terzino aostano, classe 1986, inattivo da fine 2020 dopo la fine dell’esperienza al Miami Beach, è infatti tornato nel club dove è cresciuto calcisticamente e dove ha militato per sette stagioni vincendo un campionato di Serie B, tre scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, con un ruolo nel settore giovanile, per l’esattezza quello di collaboratore delle attività di base e dell’Academy.

Questo il comunicato del club bianconero:

“Un gradito ritorno nella famiglia Juventus: quello di Paolo De Ceglie, che entra a far parte dello staff bianconero in qualità di collaboratore della attività di base e del progetto Academy.

Paolo ritrova un ambiente che conosce bene, quello delle nostre giovanili: è infatti cresciuto nella Juventus da ragazzo, esordendo poi con la Prima Squadra nel 2006.

In bianconero, Paolo ha vinto tanto: oltre agli allori con la Primavera (Campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Torneo di Viareggio), nel suo palmarès ci sono tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane e una Coppa Italia.

E adesso metterà la sua esperienza al servizio della galassia Juventus Youth. Buon lavoro Paolo, e bentornato!”.



OMNISPORT | 02-09-2021 18:35