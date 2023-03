Paolo Simoncelli: "Sprint Race? Giusto provarci"

Il fondatore della Sic58 Squadra Corse: "E' per movimentare qualcosa"

22-03-2023 14:40

Il fondatore della Sic58 Squadra Corse Paolo Simoncelli ha commentato l’introduzione della Sprint Race al sabato in MotoGp: “Tra i cambiamenti c’è la “sprint race” nella MotoGP che si correrà il sabato. Tra la pioggia di chiacchiere e critiche è forse il caso di dire che era giusto movimentare qualcosa o almeno provarci”.

“Per quanto riguarda la moto3, categoria in cui abbiamo Riccardo Rossi e Kaito Toba, potrei dire diverse belle cose visti i risultati dei test. Quest’anno però forse è meglio non dire nulla e seguire l’ insegnamento del mitico Matteoni: “Volare basso per vedere oltre””.