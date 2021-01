Papà Sainz: "Ormai mio figlio è più famoso, che gioia la Ferrari"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Carlos Sainz senior ha parlato del rapporto col figlio: “Ci sentiamo ogni giorno. È fiero di me come lo sono orgoglioso di quello che sta facendo lui in Formula 1. Ormai è diventato più famoso di me, adesso sono il padre del nuovo pilota della Ferrari”.

L’arrivo in Ferrari è stato una gioia per tutta la famiglia: “Quando abbiamo saputo della firma è stata una festa, non capita tutti i giorni e mio figlio era al settimo cielo. Lo vedo molto motivato e pronto. Lui e Charles Leclerc sono due giovani talenti molto veloci, e intelligenti da poter lavorare bene insieme, aiutando la rossa a crescere. Sono convinto che avrà una buona relazione con il suo compagno di squadra”.

Papà Sainz, grande pilota nel rally, non ha mai guidato una “Rossa”: “La Ferrari non corre nel rally. Al miei tempi c’era la Lancia e tutti volevano andarci. Ma io ho fatto la mia strada in Toyota e sono contento così”.

OMNISPORT | 10-01-2021 12:15