Paperon Ronaldo, ecco da dove arrivano tutti i suoi soldi

Nessun calciatore guadagna come lui e nel 2018 solo altri due atleti hanno incassato di più: Forbes mette sotto i riflettori gli incassi di Cristiano Ronaldo e viviseziona le tantissime entrate del campione della Juventus. La rivista specializzata ha analizzato i guadagni di tutti gli atleti dal 1 giugno 2017 al 1 giugno 2018, sottolineando che Cr7 ha incassato in un anno solare 82,1 milioni di sterline, pari a 108 milioni di dollari. Lo stipendio che gli versava il Real Madrid prima – e il club bianconero ora – è però solo una parte degli introiti del portoghese che vanta sponsor ovunque. Ecco i principali.

Nel 2009 Ronaldo è diventato l’ambasciatore del marchio della società petrolifera Castrol, dove ha guadagnato poco più di 7 milioni di sterline (9 milioni di dollari) dopo aver firmato un accordo per due anni. Castrol ha rinnovato la partnership per altri due anni nel 2011 mantenendo il costo dell’accordo segreto e rinnovando ancora in seguito.

DOV’ERA SALAH? – Uno dei riconoscimenti più sorprendenti di Ronaldo arriva da Egyptian Steel, con sede nel Cairo, con cui collaborò nel 2017 per promuovere l’industria metalmeccanica egiziana. Anche in questo caso la cifra esatta non è stata resa nota. Cr7 ha firmato un contratto a vita con Nike nel 2016, è solo il terzo atleta e il primo calciatore, dopo LeBron James e Michael Jordan, ad essersi legato per sempre al noto marchio di scarpe. È sponsorizzato da Nike dal 2003 e grazie a questo accordo continuerà a guadagnare anche quando andrà in pensione. L’endorsement a vita vale circa £ 781 milioni ($ 1 miliardo), riporta Forbes.

CAPELLI PULITI – Nel 2014 Ronaldo ha stretto una partnership con Clear Shampoo come ambasciatore del marchio e ha recitato in una delle loro pubblicità anti-forfora. Da allora è apparso in un altro annuncio in cui viene visto prendere lo shampoo Clean Men prima di strofinarlo tra i capelli mentre si fa la doccia. L’attaccante portoghese ha intascato poco più di £ 1,5 milioni ($ 2 milioni) da questa collaborazione.

Tra le tante pubblicità in cui è stato protagonista viene citato anche il Training Gear Sixpad in cui mostra il brand giapponese sostenendo che lo ha aiutato a ottenere i suoi addominali scolpiti.

SPORTEVAI | 17-11-2018 10:00