Papu Gomez tornerà a Bergamo, ma l'Atalanta (forse) non c'entra

Alejandro Papu Gomez è felice al Siviglia, ma un giorno farà ritorno a Bergamo. E se non all’Atalanta, quantomeno in città: perché è lì che ha deciso di vivere dopo il ritiro. A raccontarlo è il suo agente, Giuseppe Riso, in un’intervista concessa a ‘Tuttosport’.

“Lui sta molto bene a Siviglia. Sta giocando per un club importante, per il quale oltretutto simpatizzava da bambino – ha rivelato il procuratore -. Ha realizzato un suo sogno giovanile, ma nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato. Quindi mai dire mai a un ritorno in Serie A. L’unica cosa davvero certa è che a fine carriera tornerà a Bergamo per viverci”.

OMNISPORT | 11-04-2021 11:22