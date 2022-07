08-07-2022 23:42

Il futuro di Lukas Paquetà potrebbe essere in Premier League. Il centrocampista brasiliano, rinato a Lione dopo la pessima esperienza al Milan, secondo MediaFootMarseille lascerà la squadra francese questa estate per trasferirsi in Inghilterra.

L’Arsenal avrebbe effettuato un sondaggio per capire la situazione del giocatore, che gradirebbe un trasferimento a Londra per poter giocare le coppe europee.