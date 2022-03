Paralimpiade, Giuseppe Romele bronzo nella Middle distance

12-03-2022 10:09

Alle Paralimpiadi di Pechino arriva un’altro squillo azzurro. Giuseppe Romele porta a casa la medaglia di bronzo nella Middle distance di categoria sitting, la prima per la disciplina del nordico.

Con il piazzamento dell’atleta lombardo salgono a cinque le medaglie, numero che va a eguagliare quelle vinte a PyeongChang nel 2018.

Romele, che ha vinto anche l’argento in questa specialità ai Mondiali di Lillehammer, è il primo degli europei. Bellissima la lotta per il bronzo con il canadese Colin Cameron, giunto, alla fine, con 7 secondi di ritardo dall’azzurro. 31:42.5 il tempo del portacolori della Polisportiva Disabili Valcamonica. Primo posto per il cinese Zhongwu Mao (29:10.7) e secondo per Peng Zheng (30:08.4).

