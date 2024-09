Paralimpiadi oggi 3 settembre 2024: si va con nuoto, scherma e equitazione. Programma, gare e medaglie

Gli appuntamenti di oggi con i nostri azzurri. Programma fittissimo e grandi aspettative dopo la giornata di ieri ricca di soddisfazioni e medaglie

Un’altra giornata di gare e di possibili medaglie a Parigi alle Paralimpiadi, nella giornata di oggi. Subito la finale di equitazione con Francesca Salvadè (la specialità è il dressage individuale), poi è tempo di tornare di nuovo in vasca per altre batterie in cui spiccano i nostri azzurri già medagliati nei giorni precedenti: Barlaam, Boggioni, Gilli, Raimondi.

A mezzogiorno torna di scena l’atletica. Nel pomeriggio grande attesa per gli atleti della scherma, capeggiati dalla nostra Bebe Vio. Seguiremo da vicino anche la giornata di oggi.

Le attese e gli azzurri in gara

Oro Paralimpico in carica, tre volte campionessa del mondo e record mondiale di questa specialità: Carlotta Gilli sui 200m misti SM13 è l’azzurra più attesa a Parigi 2024. Tocca poi anche a Simone Barlaam sui 100m dorso S9, una delle specialità in cui non ha preso medaglie a Tokyo 2020 e punta a rifarsi ora, da Campione del mondo in carica. In lizza anche Stefano Raimondi, in gara nei 100m farfalla e Monica Boggioni nei 50m dorso S5.

Occhi puntati anche su lancio del disco e nel getto del peso femminile, Assunta Legnante inizia la propria avventura parigina con la prima delle due specialità dell’atletica Paralimpica.

Infine grande attesa per Elisabetta Mijno che proverà a prendere nuovamente una medaglia nel tiro con l’arco Paralimpico: sia lei sia Veronica Floreno sono in corsa nell’individuale femminile di arco ricurvo open.

Il programma di oggi delle Paralimpiadi

Giornata intensa e molto interessante, quella di martedì 3 settembre, che prevede un programma che potrebbe confermare gli ottimi risultati dello squadrone del nuoto dopo Barlaam, Bicelli e Bortuzzo e Gigli. Attesa anche per la scherma e l’equitazione.

09:00 Equitazione Paralimpica: Dressage individuale grado III, finale

09:30 Nuoto Paralimpico: 100m dorso S7 uomini, batterie (Federico Bicelli)

09:38 Nuoto Paralimpico: 100m dorso S9 uomini, batterie (Simone Barlaam, Simone Ciulli)

09:55 Nuoto Paralimpico: 200m stile libero S4 uomini, batterie (Luigi Beggiato, Federico Cristiani)

10:30 Nuoto Paralimpico: 50m dorso S5 donne, batterie (Monica Boggioni)

10:51 Nuoto Paralimpico: 100m stile libero S3 donne, batterie (Domiziana Mecenate)

11:33 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, sedicesimi di finale (Veronica Floreno)

11:15 Nuoto Paralimpico: 200m misti SM13 donne, batterie (Carlotta Gilli)

11:25 Nuoto Paralimpico: 100m farfalla S10 uomini, batterie (Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi)

11:33 Nuoto Paralimpico: 100m farfalla S10 donne, batterie (Alessia Scortechini)

12:00 Atletica Paralimpica: Lancio del disco F11 donne, finale (Assunta Legnante)

12:07 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, ottavi di finale (ev. Veronica Floreno)

12:58 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, ottavi di finale (Elisabetta Mijno)

13:00 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria B, sedicesimi (Gianmarco Paolucci)

13:00 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria B, sedicesimi (Rossana Pasquino)

13:00 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria A, sedicesimi (Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan)

13:00 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, sedicesimi (Ionela Andrea Mogos)

13:30 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria B, ottavi (Gianmarco Paolucci)

13:45 Equitazione Paralimpica: Dressage individuale grado I, finale (Sara Morganti, Carola Semperboni)

13:45 Tennistavolo Paralimpico: Individuale uomini MS2, quarti di finale (Federico Crosara)

14:00 Sitting volley: Turno preliminare, fase a gironi donne (Italia – USA)

14:10 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria A, ottavi (Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan)

14:30 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, ottavi (ev. Ionela Andrea Mogos)

14:30 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, ottavi (Loredana Trigilia)

14:50 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria B, ripescaggi e quarti (ev. Gianmarco Paolucci)

15:10 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria B, quarti di finale (Rossana Pasquino)

15:30 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria A, ripescaggi e quarti (ev. Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan)

15:50 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, ripescaggi e quarti (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

16:50 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria B, semifinali (ev. Gianmarco Paolucci)

16:50 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria B, semifinali (ev. Rossana Pasquino)

17:10 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria A, semifinali (ev. Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan)

17:10 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, semifinali (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

17:17 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, quarti di finale (ev. Elisabetta Mijno)

17:30 Nuoto Paralimpico: 100m dorso S7 uomini, finale (ev. Federico Bicelli)

17:37 Nuoto Paralimpico: 100m dorso S9 uomini, finale (ev. Simone Barlaam, Simone Ciulli)

17:45 Tennistavolo Paralimpico: Individuale donne WS1-2, quarti di finale (Giada Rossi)

17:45 Tennistavolo Paralimpico: Individuale uomini MS6, quarti di finale (Matteo Parenzan)

17:51 Nuoto Paralimpico: 200m stile libero S4 uomini, finale (ev. Luigi Beggiato, Federico Cristiani)

17:57 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, quarti di finale (ev. Veronica Floreno)

18:08 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, semifinali (ev. Elisabetta Mijno)

18:25 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, semifinali (ev. Veronica Floreno)

18:30 Tennistavolo Paralimpico: Individuale uomini MS1, quarti di finale (Falco Federico)

18:33 Nuoto Paralimpico: 50m dorso S5 donne, finale (ev. Monica Boggioni)

18:57 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, finale per il bronzo (ev. Elisabetta Mijno, Veronica Floreno)

19:14 Tiro con l’arco Paralimpico: Arco ricurvo individuale open donne, finale per l’oro (ev. Elisabetta Mijno, Veronica Floreno)

19:30 Nuoto Paralimpico: 100m stile libero S3 donne, finale (ev. Domiziana Mecenate)

20:00 Tennistavolo Paralimpico: Individuale uomini MS1, quarti di finale (Andrea Borgato)

20:00 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria A, finale per il bronzo (ev. Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan)

20:00 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, finale per il bronzo (ev. Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

20:04 Nuoto Paralimpico: 200m misti SM13 donne, finale (ev. Carlotta Gilli)

20:13 Nuoto Paralimpico: 100m farfalla S10 uomini, finale (ev. Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi)

20:25 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria B, finale per il bronzo (ev. Gianmarco Paolucci)

20:25 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria B, finale per il bronzo (ev. Rossana Pasquino)

20:35 Nuoto Paralimpico: 100m farfalla S10 donne, finale (ev. Alessia Scortechini)

20:50 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria B, finale per l’oro (ev. Gianmarco Paolucci)

21:15 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria B, finale per l’oro (ev. Rossana Pasquino)

21:40 Scherma Paralimpica: Sciabola uomini categoria A, finale per l’oro (ev. Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan)

22:05 Scherma Paralimpica: Sciabola donne categoria A, finale per l’oro (ev. Ionela Andrea Mogos, Loredana Trigilia)

Dove vedere in tv e streaming le Paralimpiadi

I Giochi Paralimpici di Parigi 2024 sono trasmessi in diretta tv, in chiaro e in streaming, su Rai2 e in streaming gratuito su Rai Play.