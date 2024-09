Paralimpiadi oggi 5 settembre 2024, programma completo: ancora Bebe Vio, nuoto, ciclismo su strada, scherma

Ritorno in pedana della campionessa di fioretto che cerca la medaglia più preziosa dopo il bronzo di ieri. Il medagliere si è arricchito, dopo i successi di nuoto, paraciclismo e pistola

Day 8 alle Paralimpiadi di Parigi, tra gioie e amarezze per l’Italia. Bebe Vio si accontenta del bronzo, ma cerca oggi il riscatto nel fioretto a squadre. Tornano in strada anche Fabrizio Cornegliani e Luca Mazzone per la prova in linea H1-2. Dopo le medaglie nella cronometro individuale, entrambi proveranno a salire nuovamente sul podio.

Continuano le gare a La Défense Arena, con il team tricolore di nuoto che prosegue la sua rassegna da protagonista assoluto. In vasca scenderanno Francesco Bocciardo, Antonio Fantin, Martina Rabbolini, Alessia Berra e Francesca Xenia Palazzo.

Allo Stade de France, teatro dell’atletica, riflettori puntati su Martina Caironi nel salto in lungo donne T63 e Oney Tapia nel lancio del disco uomini F11.

Giada Rossi e Matteo Parenzan, già certi di una medaglia nella gara individuale, disputeranno le semifinali di tennistavolo.

Programma completo: al via sessione mattutina

Qui di seguito il programma completo della giornata di oggi, 5 settembre, come previsto dall’organizzazione olimpica. Per agevolare suddividiamo in base alle sessioni. Al mattino appuntamento con ciclismo, nuoto e tiro con l’arco tra l’altro:

9:30 Ciclismo su strada Paralimpico: prova in linea uomini H1-2, finale (Fabrizio Cornegliani, Luca Mazzone)

9:35 Ciclismo su strada Paralimpico: prova in linea donne H1-4, finale (Francesca Porcellato, Giulia Ruffato)

9:38 Nuoto Paralimpico: 50m stile libero uomini S5, batterie (Francesco Bocciardo)

9:46 Nuoto Paralimpico: 100m stile libero uomini S6, batterie (Antonio Fantin)

10:19 Nuoto Paralimpico: 100m rana donne SB11, batterie (Martina Rabbolini)

10:59 Nuoto Paralimpico: 100m rana donne SB12, batterie (Alessia Berra)

11:15 Nuoto Paralimpico: 50m stile libero donne S8, batterie (Xenia Francesca Palazzo)

11:22 Nuoto Paralimpico: staffetta 4x50m misti 20 punti, batterie (Italia)

11:30 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre donne, quarti di finale (Andrea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis)

12:00 Tennistavolo Paralimpico: donne WS1-2, semifinale (Giada Rossi)

12:06 Atletica Paralimpica: lancio del disco uomini F11, finale (Oney Tapia)

12:40 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre uomini, quarti di finale (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

13:05 Ciclismo su strada Paralimpico: prova in linea donne H5, finale (Katia Aere, Ana Maria Vitelaru)

La sessione pomeridiana

Nel pomeriggio si continua con la scherma, tiro con l’arco e nuoto. Molto atteso il ritorno di Bebe Vio nel fioretto a squadre:

14:00 Tennistavolo Paralimpico: uomini MS6, semifinale (Matteo Parenzan)

14:10 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre donne, semifinale (Andrea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis)

14:10 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre uomini, semifinale (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

15:20 Tiro con l’arco: quarti di finale squadra mista ricurvo open (Elisabetta Mijno e Stefano Travisani)

16:05 Ciclismo su strada Paralimpico: prova in linea uomini H3, finale (Federico Mestroni, Martino Pini, Mirko Testa)

16:10 Tiro con l’arco: semifinale squadra mista ricurvo open (ev. Elisabetta Mijno e Stefano Travisani)

17:00 Pesistica Paralimpica: 55kg donne, finale (Emanuela Romano)

17:15 Tiro con l’arco: finale per la medaglia di bronzo squadra mista ricurvo open (ev. Elisabetta Mijno e Stefano Travisani)

17:30 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre donne, finale per il bronzo (ev. Andrea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis)

17:35 Tiro con l’arco: finale per la medaglia d’oro squadra mista ricurvo open (ev. Elisabetta Mijno e Stefano Travisani)

17:37 Nuoto Paralimpico: 50m stile libero uomini S5, finale (ev. Francesco Bocciardo)

17:43 Nuoto Paralimpico: 100m stile libero uomini S6, finale (ev. Antonio Fantin)

18:24 Nuoto Paralimpico: 100m rana donne SB11, finale (ev. Martina Rabbolini)

18:45 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre uomini, finale per il bronzo (ev. Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci)

La sessione serale

Infine la sessione serale che chiude questa giornata molto concentrata, densa di eventi tra ancora nuoto, atletica e scherma:

19:00 Atletica Paralimpica: salto in lungo donne T63, finale (Martina Caironi)

19:26 Nuoto Paralimpico: 100m rana donne SB12, finale (ev. Alessia Berra)

19:56 Nuoto Paralimpico: 50m stile libero donne S8, finale (ev. Xenia Francesca Palazzo)

20:00 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre donne, finale per l’oro (ev. Andrea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Vio Grandis )

) 20:02 Nuoto Paralimpico: staffetta 4x50m misti 20 punti, finale (ev. Italia)

20:50 Atletica Paralimpica: 100m donne T64, batterie (Giuliana Chiara Filippi)

21:15 Scherma in carrozzina: fioretto a squadre uomini, finale per l’oro (ev. Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci)