Paralimpiadi, tornano incubo Senna e pericolo batteri: gare triathlon anticipate

Non si placano le polemiche per le acque inquinate del fiume parigino, annullate le prove di lunedì, si gareggerà solo domenica per l'allerta meteo

Non è stata protagonista della cerimonia inaugurale ma la Senna continua ad essere il convitato di pietra (anzi d’acqua) anche alle Paralimpiadi dopo le innumerevoli polemiche durante i Giochi nello scorso mese. Resta alto il livello di guardia sulla balneabilità del fiume e cambia il programma del triathlon.

Maltempo su Parigi, gare triathlon accorpate

Dopo la cerimonia inaugurale ieri sono iniziate le Paralimpiadi ma ecco subito le prime polemiche legate alle preoccupazioni sullo stato della Senna in cui gli atleti dovrebbero tuffarsi: a causa del maltempo previsto a partire da lunedì 2 settembre, che potrebbe aumentare l’inquinamento nel fiume, gli organizzatori hanno deciso di anticipare tutti gli eventi di Triathlon delle Paralimpiadi alla giornata di domenica 1 settembre.

Inizialmente, le gare avrebbero dovuto essere distribuite su due giorni, domenica e lunedì. Ma «l’alto livello di incertezza» sullo stato del fiume, già al centro di infinite dispute ai Giochi, ha portato al cambio di programma, annunciato dagli organizzatori. La decisione è stata presa nel corso di un incontro tra l’organo direttivo di ‘World Triathlon’, gli organizzatori di Parigi 2024 e le autorità francesi competenti coinvolte nel monitoraggio della qualità dell’acqua della Senna.

Il comunicato

«Tutti gli undici eventi per le medaglie si svolgeranno domenica 1 settembre, invece che nell’arco di due giorni, l’1 e il 2 settembre – è scritto in un comunicato diffuso dal comitato organizzatore -. Questa decisione è stata presa per fornire agli atleti e agli allenatori la massima certezza possibile. Si continua a sorvegliare quotidianamente la qualità dell’acqua del fiume e la corrente». Nel mirino, in particolare, il batterio escherichia coli e gli enterococchi, quelli ai quali sono più esposti gli atleti che nuotano in acque contaminate. I biglietti acquistati per le gare del 2 settembre, ha rassicurato l’organizzazione delle Paralimpiadi, saranno integralmente rimborsati, e i possessori di biglietti per il 1 settembre potranno assistere a tutte le gare.