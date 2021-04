Paratici sul futuro di Dybala: “Dobbiamo stare attenti a ciò che facciamo”

Con la stagione che si avvia verso la sua naturale conclusione, per tutti i club è arrivato già il momento di pensare alla prossima annata.

Discorso questo che vale ovviamente anche per la Juventus che a quanto pare ha già individuato la punta dalla quale ripartire: Alvaro Morata.

Fabio Paratici, parlando ai microfoni di Sky, ha confermato che il club bianconero è pronto a puntare ancora sull’attaccante spagnolo.

Paratici ha anche fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Paulo Dybala.

“Ci sentiamo con il suo agente ogni settimana, ma non possiamo dimenticare il momento che stiamo vivendo tutti, anche come azienda. A settembre siamo tornati nella negatività e non ne siamo ancora usciti, dobbiamo stare attenti a ogni mossa che facciamo, e vale non solo per il calcio. Nessuno può decidere ora mossa per i prossimi uno, due, tre anni. Bisogna essere molto cauti”.