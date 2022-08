Paredes: Galtier annuncia l'addio al PSG

30-08-2022 14:06

Era rimasto fuori dall’11 titolare nel match che i parigini hanno disputato contro il Monaco nell’ultimo turno di Ligue 1, oggi invece è arrivato l’addio ufficiale, confermato dal tecnico dei transalpini.

Durante la conferenza stampa Christophe Galtier, ha annunciato che Leandro Paredes non sarà con il resto della squadra nemmeno per la partita contro il Tolosa nel match in programma domani: “Paredes non sarà nel gruppo, ha trovato l’accordo con la Juventus. La testa è altrove anche se è ancora un giocatore del Psg”.

L’accordo con la Juventus esiste ormai da qualche settimana mentre mancavano ancora alcuni dettagli con il club parigino sulle condizioni per cui sarebbe scattato l’obbligo di riscatto (fissato a 15 milioni). Adesso ormai il centrocampista classe 1994 è pronto a diventare un giocatore bianconero.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE