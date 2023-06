Paredes si congeda dalla Juventus: “Porto con me un gruppo incredibile”

L'argentino non sarà riscattato dai bianconeri e tornerà al Psg, che probabilmente lo metterà in vendita

05-06-2023 12:09

Ha deluso parecchio Leandro Paredes, arrivato negli ultimi giorni di mercato per essere il metronomo in mezzo al campo che alla Juventus mancava. Finito il campionato, l’argentino campione del mondo si congeda così dal mondo bianconero: “È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili”. Un ringraziamento da parte del centrocampista prima di chiudere: “ Volevo solo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto durante tutto l’anno, ma soprattutto ognuno dei miei compagni, li porterò sempre con me”.