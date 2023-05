Pari nel derby, il Bologna rintuzza il sorpasso del Sassuolo

A Berardi replica Dominguez, che festeggia la 100a in Serie A: i felsinei non vincono però per la quinta partita di fila.

08-05-2023 23:07

Al Sassuolo non riesce la rimonta completa, né la ‘vendetta’ nei confronti del tris rossoblu all’andata e il Bologna evita allo stesso tempo il sorpasso in classifica, nutrendo ancora di più il folto (Fiorentina, Monza, Torino e Udinese) gruppetto in ottava piazza. E’ Berardi a regalare il vantaggio (sono otto i suoi gol, più sei servizi vincenti nel 2023) ai modenesi dopo un quarto d’ora, capitalizzando la sponda di Defrel con un tiro potente su cui Skorupski non è impeccabile: il Bologna ci mette del tempo a essere pericoloso, anzi è Matheus Henrique a sprecare la chance del raddoppio a tu per tu con il numero uno di Thiago Motta; è un destro spettacolare di Dominguez, alla 100a presenza nella massima serie, a firmare l’1 a 1, su assist di Cambiaso.

Non c’è un maggiore agonismo nella ripresa: palleggia il Sassuolo, ma ci prova all’improvviso Cambiaso, che sfiora al 55′ lo specchio. Una decina di minuti dopo tocca a Barrow mettere a repentaglio l’equilibrio con un destro da fuori, poi è noia. Sono cinque partite che il Bologna non vince, mentre per la settima volta negli ultimi nove derby (Bologna incluso) il Sassuolo porta a casa punti.

Questo il tabellino:

Sassuolo-Bologna 1-1 (1-1)

Marcatori: 15’ Berardi (S) 40’ Dominguez (B).



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi (81’ Ferrari), Rogerio; Frattesi (75’ Thorstvedt), Lopez, Henrique (65’ Harroui); Berardi, Defrel (75’ Alvarez), Bajrami (65’ Laurienté). Allenatore: Dionisi.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez (77’ Moro); Orsolini (66’ Arnautovic), Ferguson (83’ Medel), Barrow; Aebischer. Allenatore: Thiago Motta.



Arbitro: Sig. Ferrieri Caputi.



Ammoniti: Posch (B) Lopez (S).

Nel 35o turno le emiliani sfidano candidate alla zona Champions League: ci saranno Inter-Sassuolo e Bologna-Roma.