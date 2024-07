Parigi 2024, boom di ascolti per l'oro di spade, il web impazzisce: "Contro i francesi in Francia non ha prezzo"

Bene anche il nuoto e il judo su Rai2, i tifosi incollati davanti al video per l'impresa del Dream Team di scherma che ha vinto la finale

“E i francesi ci rispettano. Che le palle ancora gli girano. E tu mi fai: “Dobbiamo andare al cine”. Vai al cine, vacci tu! Tra i francesi che si incazzano. Tra i giornali che svolazzano. C’è un po’ di vento e abbaia la campagna. C’è una luna in fondo al blu”. Viene da citare Paolo Conte e la sua immortale canzone “Bartoli” che celebrava il successo del ciclista italiano al Tour, nel commentare la giornata olimpica di ieri che ha visto il trionfo delle spadiste azzurre sulle francesi nella finale a squadre femminile. Un evento che ha infiammato gli italiani che hanno seguito in massa in tv l’impresa.

Oltre 3,3 milioni in tv per l’oro delle spadiste

Ieri su Rai2 l’appuntamento in prime time con le Olimpiadi di Parigi 2024 ha fatto registrare numeri super: 3.054.000 telespettatori, share 18.96% (nel dettaglio: Scherma – Spada Femminile con Nuoto – Stile libero 3.357.000, 19.01%; il puglilato femminile 2.581.000, 17.89%). I Giochi hanno vinto nettamente la prima serata nell’auditel.

Quasi un milione per l’Italvolley

Di mattina Le Olimpiadi di Parigi 2024 segnano 928.000 spettatori (21.3%), con la Pallavolo dalle 9 alle 10:17, e 909.000 ascoltatori (20.8%) con il Canottaggio dalle 10:31 alle 10.48. A ora di pranzo Rai2 segna 1.289.000 appassionati pari al 18.5%, con il Nuoto (dato netto dalle 10:58 alle 12:51), 1.198.000 spettatori pari al 17.6% con il Beach Volley dalle 11:56 alle 12:01, e 1.707.000 spettatori pari al 17.4% con il Judo dalle 12:29 alle 12:38. Nel pomeriggio il Nuoto raccoglie 1.901.000 spettatori (15.7%), il Judo 2.140.000 (17.5%), la Scherma 1.927.000 (16.4%), il Tennis dalle 14:38 alle 16:02 1.665.000 (17.2%), la Canoa 1.363.000 (15.7%), di nuovo il Tennis 1.698.000 (20%), di nuovo il Judo 1.768.000 (21%), di nuovo la Canoa 1.427.000 (17.1%) di nuovo il Judo 1.512.000 (18.1%), ancora la Canoa 1.344.000 (15.9%)

In preserale u Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Ginnastica Artistica raccoglie 2.418.000 appassionati pari al 20.1% mentre in seconda serata Notti Olimpiche raccoglie 1.365.000 spettatori pari al 14.9%.

Gioia doppia per i tifosi aver battuto le francesi

“Contro i francesi in Francia non ha prezzo” e poi: “È dura, per i maestri francesi, in casa loro. Questa brucia forte” e anche: “La grandezza delle olimpiadi che ti gasi in qualsiasi sport. La scherma è uno di quelli dove ti gasi di più e ti mette una tensione incredibile. Grandi ragazze A CASA LORO SI GODE DOPPIO“, oppure: “Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Mara Navarria. Un poker d’oro nella spada! Che arriva in finale contro le francesi a Parigi2024. Vuoi mettere che goduria?”

C’è chi scrive: “Dopo tante beffe all’ultima assalto, stavolta il destino ha deciso di ricordarsi di noi regalandoci il finale più bello” e poi: “A CASA L’ORO” e anche: “Va bene lo spirito olimpico, ma de Coubertin ci perdonerà se c’è ancora più gusto a vincere l’oro olimpico, nella categoria spada femminile, a Parigi contro la Francia! Fantastiche ragazze!” e infine: “E’ sempre un piacere quando i baguettari perdono. A domicilio poi”.