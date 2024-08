Parigi 2024, italiani in gara oggi 11 agosto: a che ora la finale del volley femminile. In corsa anche Paternoster

Gli italiani in gara oggi, domenica 11 agosto, nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024. Spicca la finale di volley femminile che vedrà le giocatrici di Velasco contro gli Stati Uniti. Letizia Paternoster impegnata nel ciclismo su pista

Quindi, siamo arrivati alla fine. Oggi si chiudono le Olimpiadi di Parigi 2024, XXXIIIesimi Giochi dell’era moderna, dopo poco più di due settimane di una edizione che ci ha dato tutto quello che poteva darci una delle più elevate manifestazioni create dall’umanità, nel bene e – spesso suo malgrado – nel male.

L’Italia al momento è a quota 39 medaglie totali con il rammarico di una camionata di quarti posti, ma oggi ne avremo un’altra sicura. L’Italia femminile del volley infatti sarà impegnata nell’attesa finale del torneo, dal quale uscirà con una medaglia o d’argento o, si spera, d’oro. Ergo, in termini di medagliere abbiamo come minimo eguagliato il record di Tokyo 2020.

Parigi 2024, oggi la maratona femminile e Paternoster nell’omnium

In programma oggi le ultime 13 finali di Parigi 2024 per 9 discipline. Si parte subito a tutta di prima mattina con la maratona femminile, dove l’Italia schiererà Giovanna Epis e Sofiia Yaremchuk. Poi un’altra azzurra si giocherà le sue chance di medaglia in questa ultima domenica dei Giochi, ovvero Letizia Paternoster nell’omnium del ciclismo su pista (disciplina che anche ieri ci ha dato non poche soddisfazioni).

Il volley femminile si gioca la medaglia contro gli Stati Uniti

Poi il big match da medaglia sicura per l’Italia, ovvero la finale di volley femminile che vedrà le atlete di Julio Velasco affrontare gli Stati Uniti.

Alle 15:30 è previsto l’ultima gara di questa Olimpiade, ovvero la finale di basket femminile Francia-Stati Uniti. Poi, terminerà ufficiosamente questa edizione dei Giochi.

Le indiscrezioni sulla Cerimonia di Chiusura di stasera: Fiamingo e Paltrinieri portabandiera

La chiusura formale avverrà invece alle 21:00, quando allo Stade de France si terrà la cerimonia di chiusura, con la coppia (in tutti i sensi) composta da Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri come portabandiera.

Dopo il centro di Parigi si torna alla tradizione degli impianti come teatro dello spettacolo che suggellerà le Olimpiadi, sempre con la direzione artistica di Thomas Jolly che ha ideato una conclusione dal titolo “Records”, in un immaginario futuro distopico senza i Giochi, ma che celebrerà anche l’eredità del passato e l’importanza di questa manifestazione. Non mancheranno i momenti di protocollo, come i discorsi finali, la bandiera olimpica ammainata, lo spegnimento della fiamma e il passaggio di testimone alla prossima edizione, Los Angeles 2028.

Tra gli ospiti speciali, annunciate due glorie musicali francesi come gli Air, il duo di produttori composto da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel, e i Phoenix. In pratica due dei rappresentati del French Touch più noti all’estero (ci potevano essere i Daft Punk, ma nel frattempo si sono sciolti). Non una scelta casuale, visto che come abbiamo detto si cederà il passo a Los Angeles, in quegli Stati Uniti dove entrambi i gruppi sono noti. E a proposito di musica, dopo i colpacci Lady Gaga e Celine Dion all’apertura, stasera si vocifera della presenza di Billie Eilish ed anche di Beyoncé. Dalla cowboy era all’olympics era.

Parigi 2024, tutti le italiane in gara oggi domenica 11 agosto

08.00 ATLETICA – Maratona femminile (Giovanna Epis, Sofiia Yaremchuk)

11.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Scratch (Letizia Paternoster)

11.57 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Tempo Race (Letizia Paternoster)

12.53 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, Elimination Race (Letizia Paternoster)

13.00 VOLLEY – Finale per l’oro femminile, Italia-Stati Uniti

13.56 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile, corsa a punti (Letizia Paternoster)

21:00 CERIMONIA DI CHIUSURA