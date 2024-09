Parigi 2024, L'emozione della ginnasta D'Amato: "Mattarella si è congratulato con me"

"Tre mesi fa ero al Quirinale con la speranza di andare alle Olimpiadi, oggi qui con la medaglia"

Dalla gioia di Parigi a quella di essere ricevuta dal Presidente Mattarella, un periodo d’oro per la giovane atleta Alice D’Amato. “Cosa mi ha detto il presidente? Niente di articolare, si è congratulato con me per i successi ottenuti”, ha detto la ginnasta. “Io sono veramente emozionata ed onorata di essere qui – ha continuato -. Sono stata al Quirinale tre mesi fa con la speranza di partecipare alle Olimpiadi, mentre oggi sono con i medagliati”. Un oro olimpico che pesa e che cambia la vita. “Sono contentissima, mi sto abituando e sto imparando ora ad essere riconosciuta”, ha detto con il sorriso. “Oggi la gente mi riconosce, mentre prima no e questa cosa ti fa sentire l’affetto delle persone”, ha concluso.