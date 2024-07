Parigi 2024, lo spot da brividi della Nike: “Vincere non è per tutti”. Bebe Vio accanto a Lebron, Kobe e Ronaldo

Il famoso brand di abbigliamento sportivo lancia la sua campagna per l’estate proprio in vista delle Olimpiadi di Parigi e tra gli atleti anche la campionessa italiana Bebe Vio

“Vincere non è per tutti”. La nuova campagna della Nike per l’estate 2024, in vista delle Olimpiadi di Parigi, è un piccolo capolavoro in cui si celebrano come sempre i grandi protagonisti dello sport ma soprattutto quello che richiede per riuscire ad avere la meglio sugli avversari, al punto da essere anche antipatici e perché no, cattivi.

Lo spot con la voce di Willem Dafoe

A raccontare il nuovo spot della Nike c’è la voce di Willem Dafoe, l’attore statunitense che da qualche settimana è stato nominato come direttore artistico della Biennale di Venezia per il settore Teatro. Il testo è piuttosto esplicito: “Dimmi, sono cattivo? Sono determinato, sono fuorviante, sono ossessivo. Sono egoista. Non ho empatia, non ti rispetto, non sono mai soddisfatto e ho un’ossessione con il potere. Sono irrazionale, non ho rimorsi, non ho compassione, sono maniacale. Penso di essere migliore di tutti gli altri, voglio quello che è tuo e non darlo mai indietro. Ma sono una cattiva persona?”. Del resto come si legge nel disclaimer: “Vincere non è per tutti, è per quelli che fanno tutto ciò che è necessario“.

Cosa significa essere vincenti

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano sempre di più, è il momento che atleti e tanti appassionati di sport aspettano con ansia e trepidazione ma cosa si nasconde dietro la vittoria. Il senso dello spot Nike è quello di capire l’altra faccia dell’eccellenza, spesso poco carina che però si nasconde dietro ogni atleta che vuole primeggiare: l’impegno, la volontà ferrea, la capacità di superare i propri limiti e di battere tutto. Dentro lo spirito della competizione e della competitività a volte non si nasconde una bella persona. E i grandi sportivi sanno i sacrifici anche umani che comporta.

I volti della nuova campagna Nike

Per questa campagna pubblicitaria intitolata “Winning isn’t for everyone”, la Nike ha deciso di puntare su tutta la sua batteria di talenti a cominciare dall’uomo di punta LeBron James che compare con la canotta della nazionale statunitense. Ma nello spot c’è anche il compianto Kobe Bryant che ha fatto della sua “Mamba Mentality” il suo mantra e marchio di fabbrica. E ancora Giannis Antetokoumpo, Sophia Smith, Victor Wembanya, Cristiano Ronaldo e Sabrina Ionescu, e a fare la sua comparsa anche se per qualche breve frammento anche la nostra grande campionessa Bebe Vio, due volte campionessa olimpica nella scherma paralimpica.