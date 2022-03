Parigi - Nizza, Fabio Jakobsen conferma l'ottimo momento e vince

07-03-2022 16:22

Nella tappa di oggi della Parigi – Nizza, a Orleans, in volta si impone l’olandese Fabio Jakobsen che ottiene il successo della tappa. Alle sue spalle Wout van Aert, terzo Laporte, che conserva la maglia gialla di leader.

Per il corridore della Quick Step si tratta della sesta vittoria stagionale che conferma il suo ottimo momento di forma. In chiave azzurra, il migliore degli italiani è Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM), settimo.

A fine gara ha detto: “Vincere dopo una giornata del genere è ancora più speciale. I primi due giorni della Parigi-Nizza sono sempre così, volate e ventagli. Ieri per me la tappa era troppo impegnativa, eravamo più focalizzati sulla tappa di oggi e siamo riusciti ad essere in quattro negli ultimi metri”.

OMNISPORT