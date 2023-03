Parigi-Nizza: Pogacar stacca tutti in salita, è il nuovo leader

Vittoria su Gaudu, mentre Vingegaard perde 43 secondi proprio nella parte finale della dura ascesa finale

08-03-2023 17:13

Tadej Pogacar stacca tutti sulla salita di La Loge des Gardes, soprattutto il rivale Vingegaard, e vince la quarta tappa della Parigi-Nizza. Si decide tutto negli ultimi chilometri dell’ascesa, che presentava una pendenza media del 7 per cento, con punte sopra all’8.

A scattare per primo, quando mancano 4,3 km al traguardo, è il vincitore del Tour de France. Risponde Pogacar, poi Gaudu parte in contropiede e accumula fino a 16” di vantaggio. Ai -2,5 km, Pogacar stacca Vingegaard e si riporta sul francese. In volata, è lo sloveno a vincere, diventando il nuovo leader della corsa. Vingegaad arriva sesto, staccato di 43 secondi. Primo degli italiani Sobrero a 1’38”.