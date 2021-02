Parma-Bologna, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Bologna, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021. Il Parma non vince contro il Bologna da otto partite di Serie A (5N, 3P): per i gialloblù è già la striscia più lunga senza successi contro i rossoblù nel massimo campionato, mentre il Bologna ha vinto solamente una delle ultime 11 partite di campionato (5N, 5P): da inizio dicembre ad oggi in Serie A hanno fatto peggio solo Parma e Cagliari con zero successi.

Ecco le formazioni ufficiali:

PARMA (3-5-2): Sepe; Bani, Bruno Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

OMNISPORT | 07-02-2021 17:20