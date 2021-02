Parma: conclusa la trattativa per un nuovo difensore

Terza squadra cambiata nel giro di sei mesi: questa è la storia del difensore ex Bologna, ex genoa e adesso sbarcato a Parma. Si tratta di Mattia Bani ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Grifone ai ducali.

E’ stato proprio il presidente gialloblu a dare l’annuncio su tweetter.

In seguito è giunto anche il comunicato emesso dal Parma che conferma l’acquisizione del difensore classe 1993: svelando la formula del trasferimento: “Il Parma Calcio comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2021 con diritto di opzione del calciatore Mattia Bani (10.12.1993, Borgo San Lorenzo) dal Genoa Cricket and Football Club”.

E’ durata quindi poco più di quattro mesi l’esperienza rossoblù di Bani che aveva comunque iniziato la stagione da titolare del Genoa, salvo poi trovare sempre meno spazio a partire dalla nomina a tecnico dei liguri di Davide Ballardini: per lui tredici presenze accumulate tra campionato e Coppa Italia.

OMNISPORT | 01-02-2021 11:36