Parma, Delprato: "Non abbiamo mai smesso di credere ai play off"

08-03-2022 14:33

Non è stato un campionato esaltante quello fin qui disputato dal Parma. La piazza, dopo la retrocessione dello scorso anno, si aspettava sicuramente un torneo diverso, vissuto da protagonisti, per cercare di tornare subito nella massima serie.

Così non è stato, ma nonostante i ducali siano in ritardo in classifica, la matematica è ancora dalla loro parte per raggiungere almeno una qulificazione in zona playoff. Non sarà facile visto anche il numero di squadre che precedono gli emiliani, ma qualora avvenisse il miracolo, poi sarebbe tutta un’altra storia.

Ad essere convinto che la strada verso i play off sia ancora possibile è il difensore del Parma Enrico Delprato, che nel corso di un evento presso il club Toscanini ha parlato del campionato e della speranza di conquistare un posto ai play off: “Brucia ancora il pareggio con la Reggina perché avevamo indirizzato la partita sull’1-0, dobbiamo essere più bravi a chiuderla. Da diverse gare abbiamo dato buoni segnali, ma continueremo a lavorare perché ci manca la vittoria. – continua Delprato come riporta Parmalive.com – Non abbiamo mai smesso di credere ai play off, mancano 10 partite e possiamo ancora farcela. La B è un campionato imprevedibile e noi ci proveremo fino in fondo”.

L’occasione per dare spazio ai fatti dopo le belle parole capita già in questo turno di campionato. Il Parma infatti nell’anticipo di venerdì sera, ospiterà il Cittadella al Tardini. I veneti precedono i ducali in classifica e se il Parma vuole vivere da protagonista le ultime dieci giornate di campionato, ha un solo risultato a disposizione.

OMNISPORT