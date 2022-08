Parma e Bari aprono la Serie B 2022-2023 con un 2-2

12-08-2022 22:51

Finisce con uno scoppiettante pareggio per 2-2 la prima partita del campionato di Serie B 2022-2023 allo Stadio Ennio Tardini tra Parma e Bari, in teoria due delle squadre più attrezzate per la lotta per la promozione, non a caso in Coppa Italia hanno battuto entrambe in trasferta rispettivamente la Salernitana e il Verona. Succede tutto nel primo tempo: i ducali padroni di casa vanno in vantaggio già al 3’ con Man, gli ospiti ribaltano la situazione con Antenucci su rigore all’11’ e con Folorunsho al 35’, poi nel recupero del primo tempo Mihaila su punizione fissa il risultato sul 2-2.