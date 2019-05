Parma-Fiorentina, Iacoponi si affida ai tifosi

Durante la conferenza stampa in vista della sfida con la Fiorentina, SImone Iacoponi ha parlato del momento che sta attraversando il Parma: "Non volevamo arrivare a questo punto ma domenica ci aspetta una finale, vogliamo chiudere in casa il discorso salvezza".

"Sarà importante l'apporto del pubblico, ci ha aiutato in diversi momenti quest'anno e nelle scorse stagioni, nei periodi di difficoltà è ancora più decisivo. La sensazione di essere già salvi non c’è stata, forse uno poteva pensare di raggiungere l’obiettivo con più serenità, ma sapevamo che non sarebbe stato semplice: ora prendiamoci la salvezza domenica tutti insieme".

Sugli avversari: "Di scontato non c'è nulla, nessuno ci ha regalato niente così come la Fiorentina non verrà certo qui a fare una passeggiata; dipende da noi, dobbiamo vincere".

SPORTAL.IT | 15-05-2019 15:40