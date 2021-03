Parma, il mea culpa di Luigi Sepe

Al termine di una partita con mille emozioni, Fiorentina e Parma si ritrovano con un un punto, frutto del 3-3 conclusivo, che cambia poco una classifica asfittica.

I crociati in particolare, raggiunti su autorete al 94′, sono stati avvicinati dal Crotone ultimo in classifica.

Sul risultato ha pesato un errore del portiere degli emiliani Luigi Sepe in occasione del secondo gol dei gigliati siglato da Nikola Milenkovic.

Non il primo nella sfortunata stagione di Sepe, che al “Franchi” ha toccato quota 100 presenze con il Parma.

L’estremo difensore, ex della partita, si è scusato con tifosi e compagni al termine della gara con un post su Instagram: “Nella mia partita numero 100 con questa maglia mi aspettavo una prestazione migliore… e invece forse è stata la peggiore, in un momento dove serviva non commettere errori… Mi assumo le responsabilità dell’errore chiedo scusa ai miei compagni e a tutto il gruppo“.

OMNISPORT | 07-03-2021 23:12