Parma, Krause si presenta: gli obiettivi del nuovo proprietario

E’ un Parma rinnovato quello che si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione. Il club ducale ripartirà da un nuovo allenatore, Liverani, da un nuovo direttore sportivo, Carli, e soprattutto da una nuova proprietà, guidata dall’americano Kyle Krause.

Nei giorni scorsi è stato infatti ufficializzato l’acquisto del pacchetto di maggioranza da parte di Krause Group e la cosa non solo fa del Parma la quarta società di Serie A ad avere a capo un proprietario americano, ma garantisce anche nuove prospettive in ottica futura.

Intervistato da ‘Dazn’, Krause ha parlato della sua nuova avventura alla guida di un club di calcio. “E’ molto emozionante, sono un po’ nervoso -ha detto -. Non vedo l’ora che si inizia a giocare oggi e che cominci la stagione”.

Krause ha spiegato che vuole vedere nel Parma una sorta di grande famiglia: “Credo che funzioni così per ogni business. Sicuramente, i giocatori e la società vorranno essere come una famiglia, tutti insieme per provare a realizzare lo stesso obiettivo, mossi dalla stessa passione e non per arrivare solo al giorno di paga”.

Per quel che riguarda gli obiettivi, il nuovo patron ha le idee chiare: “Per questa stagione l’obiettivo è almeno quello di salvarci. Credo che crescere anno per anno fino ad arrivare a dei successi sarebbe fantastico. Adesso ci sono molti cambiamenti: abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo, un nuovo presidente. Adesso pensiamo ad essere sicuri di creare terreno fertile per i successi”.

OMNISPORT | 20-09-2020 12:48