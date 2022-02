Parma, Oosterwolde: "E' una grande opportunità"

10-02-2022 20:02

Il neo difensore del Parma Jayden Oosterwolde si è presentato in conferenza stampa: “È stato bello aver debuttato con questa maglia così presto, contro il Benevento. Volevo debuttare il prima possibile e ciò è successo già alla prima gara, sono davvero felice per questo e di poter vestire la maglia del Parma”.

“Quella di sabato scorso era una partita molto importante, lo so – ha spiegato il difensore arrivato dal Twente -. Penso che analizzando la gara il pareggio fosse il risultato giusto; certo, penso che abbiamo bisogno di punti, avrei voluto una vittoria ma per com’è andata siamo felici del punto conquistato. In Olanda penso che di essermi già messo alla prova, il Parma mi ha dato quest’opportunità di venire a giocare in Italia, l’ho presa al volo e sono felice di questo”.

OMNISPORT