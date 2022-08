Parma, Pecchia: "Lo stesso atteggiamento con il Perugia"

19-08-2022 22:17

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato alla vigilia del match con il Perugia: “E’ una squadra chiara, conoscendo l’allenatore per quello che ha fatto. E’ una squadra, che al di là della partita di Palermo dove ha perso ma ha giocato, almeno nei primi venti minuti mi è piaciuta. Con l’espulsione poi si sono rotti gli equilibri, però, è una squadra molto chiara, che ha forza dietro ed ha ripartenza. Riesce a chiudersi e a chiudere gli spazi. Riesce a ripartire con un’idea ben precisa”.

Pecchia insiste sull’atteggiamento che la sua squadra deve adottare: “La squadra deve continuare a voler giocare, dobbiamo insistere, chiaramente per giocare a calcio ci vuole ritmo, non è solo quando abbiamo la palla noi. E anche in Serie B dobbiamo fare le due fasi, con la stessa voglia, con la stessa determinazione, con la stessa umiltà. Se riusciamo a fare le due fasi con lo stesso atteggiamento, allora la squadra assumerà una posizione importante in questo campionato. Ecco perché parlo di atteggiamento durante le settimane di altissimo livello, questo tipo di atteggiamento poi i ragazzi lo portano in campo contro le avversarie, settimana scorsa contro il Bari e sabato lo faremo contro il Perugia”.