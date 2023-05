Parma piange il giovane calciatore annegato ad Amsterdam: cosa è successo?

Gabriele Gallani, originario di Parma, si trovava ad Amsterdam per un periodo di vacanza con la propria compagnia di amici

21-05-2023 12:02

Dolore e sgomento, al team Traversetolo, una squadra di promozione della provincia di Parma. Gabriele Gallani, capitano del club, è venuto a mancare. Il ventiquattrenne originario di Neviano degli Arduini nel parmense è scomparso ad Amsterdam in circostanze ancora oscure ed al momento al vaglio degli inquirenti.

Circostanza della morte avvenuta in situazioni sconosciute

Gabriele Gallani si trovava in vacanza in Olanda con un gruppo di amici. Poco dopo la mezzanotte di venerdì, il ragazzo sarebbe caduto in un canale antistante a piazza Dam, cuore della movida di Amsterdam. Il giovane è stato soccorso immediatamente e dopo essere stato recuperato dai sommozzatori è stato trasportato in ospedale, tuttavia senza poter fare nulla. Gallani è morto all’alba di sabato. Gli inquirenti ora devono capire come il ragazzo originario di Parma sia finito in acqua e sono al lavoro per la ricerca di testimonianze utili all’indagine.

Il messaggio del suo club per ricordarlo

Il giovane dovrebbe essere rientrato in Italia per disputare l’incontro salvezza tra Traversetolo ed il Cervo, gara già rinviata. Sulla pagina Facebook del club si legge: “Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono CIAO e GRAZIE ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo”.

Chi era Gabriele Gallani

Gallani, originario – come detto – di un paese dell’hinterland parmense, era classe 1998. Si è legato sin da giovanissimo al team Traversetolo, dove ha disputato la Seconda Categoria, la Prima e la Promozione. Nel ruolo di difensore, in questa stagione sportiva ha messo a referto 25 presenze complessive.