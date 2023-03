Qualificazioni Europei 2024: la Francia ridicolizza l'Olanda, Lukaku e Vlahovic super

Pessimo esordio per Koeman sulla panchina oranje. Il Belgio e Lukaku schiantano la Svezia (Ibrahimovic dentro nella ripresa), bene l'Austria. Tris di Repubblica Ceca e Grecia

24-03-2023 22:56

Francia e Belgio non deludono nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024: i Bleus hanno schiantato l’Olanda in casa per 4-0 mettendo subito le cose in chiaro nel gruppo B, mentre i Diavoli Rossi trascinati da Lukaku (tripletta) si sono sbarazzati nel gruppo F della Svezia, a cui non è bastato il ritorno di Ibrahimovic.

Nel girone G bene la Serbia degli juventini Vlahovic e Kostic, nel gruppo E la Repubblica Ceca ha inflitto una brutta e sorprendente sconfitta alla Polonia di Lewandowski e Zielinski.



Girone B: la Francia distrugge l’Olanda

Secondo esordio da incubo per Ronald Koeman sulla panchina dell’Olanda: allo Stade de France i Bleus vicecampioni del mondo hanno demolito le certezze degli oranje, in poco più di venti minuti, il tempo di segnare tre reti e chiudere immediatamente la partita.

L’Olanda era ancora negli spogliatoi ad inizio partita, ed è arrivato l’uno-due lampo firmato Griezmann-Upamecano: al 2′ la stella dell’Atletico Madrid ha battuto Cillessen dopo una bella combinazione con Mbappé, all’8′ Upamecano ha raddoppiato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 21′ è arrivato il tris dei padroni di casa, ad opera di Mbappé, servito con un filtrante da Tchouameni. Nella ripresa gestione francese, e nel finale Mbappé ha realizzato il poker all’88’. Il milanista Maignan si è messo in luce parando un rigore a Depay.

Nell’altra partita del gruppo la Grecia si è sbarazzata di Gibilterra per 3-0 con i gol di Masouras, Siopis e Bakasetas in una gara senza storia (26 tiri in porta contro 1 per i greci).

Francia-Olanda 4-0

2′ Griezmann (F), 8′ Upamecano (F), 21′ Mbappé (F), 88′ Mbappé (F)

Gibilterra-Grecia 0-3

11′ Masouras (G), 45′ Siopis (G), 58′ Bakasetas (G)

Classifica: Francia e Grecia 3, Olanda, Gibilterra e Irlanda 0.

Girone E: bene Repubblica Ceca e Far Oer

La Polonia parte con il piede sbagliato nelle qualificazioni: Lewandowski e compagni sono crollati a Praga al cospetto di una Repubblica Ceca pirotecnica, in grado di segnare due reti con Krejci e Cvancara nei primi minuti di gioco. Al 64′ Kuchta ha arrotondato rendendo ancora più amara la serata no dei polacchi.

L’altro match tra Moldavia e Far Oer è finito in parità: a Mikkelsen ha replicato Nicolaescu su calcio di rigore.

Repubblica Ceca-Polonia 3-1

1′ Krejci (R), 3′ Cvancara (R), 64′ Kuchta (R), 87′ Szymanski (P)

Moldavia-Far Oer 1-1

27′ Mikkelsen (F), 86′ rig. Nicolaescu (M)

Classifica: Repubblica Ceca 3, Far Oer e Moldavia 1, Albania e Polonia 0.

Girone F: super Lukaku affonda la Svezia

Lukaku dà un bel calcio alla sua crisi trascinando la Svezia alla vittoria con una splendida tripletta. L’attaccante dell’Inter ha segnato al 35′ di testa su traversone di Lukebakio, che ha servito al nerazzurro anche il passaggio decisivo per il raddoppio al 49′. All’82’ il tris su assist di Bakayoko. Zlatan Ibrahimovic in campo solo negli ultimi venti minuti di partita.

Nell’altra gara poker dell’Austria all’Azerbaigian con doppietta di Sabitzer e le reti di Gregoritsch e Baumgartner.

Svezia-Belgio 0-3

35′ Lukaku (B), 49′ Lukaku (B), 83′ Lukaku (B)

Austria-Azerbaigian 4-1

28′ Sabitzer (Au), 29′ Gregoritsch (Au), 50′ Sabitzer (Au), 64′ Mahmudov (Az), 69′ Baumgartner (Au)

Classifica: Austria e Belgio 3, Estonia, Azerbaigian e Svezia 0.

Girone G: ok Serbia, Kostic e Vlahovic decisivi

Una Serbia dal sapore juventino ha battuto per 2-0 la Lituania a Belgrado. Gli slavi hanno festeggiato grazie alla rete di Tadic al 16′ (servito da Kostic) e della punta bianconera Vlahovic al 53′.

Nell’altro incontro Montenegro si è imposto per 1-0 con Krstovic in Bulgaria.

Serbia-Lituania 2-0

16′ Tadic (S), 53′ Vlahovic (S)

Bulgaria-Montenegro 0-1

70′ Krstovic (M)

Classifica: Serbia e Montenegro 3, Ungheria, Bulgaria e Lituania 0.