Clamoroso dalla Svezia: il commissario tecnico della nazionale scandinava Janne Andersson ha convocato Zlatan Ibrahimovic a 41 anni suonati in vista delle prime due partite di qualificazione ai prossimi Europei del 2024 contro Belgio e Azerbaigian, rispettivamente il 24 e il 27 marzo.

Il ct svedese aveva già anticipato le sue personali motivazioni e la ratio prima della convocazione del 41enne attaccante del Milan, rientrato e a disposizione di mister Pioli da pochissimo dopo un lungo stop e una riabilitazione durata mesi.

“Anche se non può giocare titolare, Zlatan potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership all’interno dello spogliatoio”.

Insomma, il commissario tecnico svedese segue lo stesso percorso tracciato dalla società rossonera che, con Ibra ha celebrato la vittoria – quasi a sorpresa – dello Scudetto la scorsa stagione.

Andersson ha quindi aggiunto che:

“Con Ibra siamo stati sempre in contatto anche durante il lungo periodo del suo infortunio. Adesso sta bene e può dare il proprio contributo anche in campo. A livello di personalità ed esperienza, poi, aggiunge molto alla squadra. In questo senso è un giocatore unico per noi”.