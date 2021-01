Pasquale Marino è orgoglioso della sua Spal

La Spal si mette alle spalle le sconfitte contro Ascoli e Brescia strappando nel finale tre punti d’oro in casa del Frosinone, rivale diretta per la promozione.

Vittoria scacciacrisi per 2-1 e importante anche per Pasquale Marino, ex di giornata.

Il tecnico siciliano ha parlato al termine della partita dello “Stirpe” elogiando la squadra: “Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, mentre all’inizio della ripresa abbiamo sofferto. Poi però siamo venuti fuori bene creando tanto al cospetto di una squadra forte. Questa vittoria è molto importante perché dà fiducia. Adesso ci godiamo qualche giorno di riposo poi riprenderemo a lavorare, i ragazzi avevano voglia di mettersi alle spalle il momento difficile. Sono felice per Paloschi”.

Spal a due punti dal secondo posto, il bilancio della prima parte di stagione è positivo: “Il gruppo ha dimostrato di essere competitivo, qualche battuta d’arresto ci può stare – ha concluso Marino – Per squadre di vertice come la nostra non è mai facile affrontare avversari che giocano chiusi senza lasciare spazi”.

OMNISPORT | 04-01-2021 21:42