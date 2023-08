Pattinaggio Artistico, l'ex olimpionica Alexandra Paul muore a 31 anni

Lutto nel mondo del pattinaggio artistico: è scomparsa Alexandra Paul, giovane prospetto della disciplina e già olimpionica a Sochi. Fatale un incidente d'auto che ha coinvolto anche altre persone

28-08-2023 11:03

Il pattinaggio artistico piange Alexandra Paul, già prospetto della disciplina scomparsa troppo prematuramente. L’olimpionica ha perso la vita in un incidente d’auto avvenuto lo scorso martedì nella città di Melancthon, nell’Ontario del Sud, non molto lontano da Toronto. Aveva 31 anni.

La dinamica dell’incidente fatale per Alexandra Paul

Dalla dinamica risulta che un camion che stava attraversano una zona in costruzione della cittadina si è scontrato con sette veicoli, tra cui quello in cui viaggiava Paul con il figlio di appena un anno. Non c’è stato nulla da fare per la donna, che risulta l’unica vittima di questo sinistro: il figlio ha subito delle ferite ma è fuori pericolo fortunatamente, e altre tre persone hanno subito danni fisici. Da quanto risulta, nei confronti del conducente del camion per ora non è stato mossa alcuna indagine, o perlomeno nessun capo d’accusa.

La carriera di Alexandra Paul e il sodalizio con Mitchell Islam

Alexandra Paul, come abbiamo accennato, è stata una promessa del pattinaggio su ghiaccio. Già medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Junior nel 2010, l’atleta aveva nel frattempo iniziato a far coppia con Mitchell Islam dal febbraio 2009, con il quale condivise il titolo di campionessa mondiale di categoria l’anno successivo. Il duo successivamente fu bronzo nei campionati canadesi del 2011, e il terzo posto nella medesima competizione nel 2014 è poi valso loro il pass per partecipare alle Olimpiadi di Sochi dello stesso anno. Chiuderanno 18esimi, e successivamente faranno il loro ingresso in top ten nei campionati del mondo. Nel 2016 la coppia decise di ritirarsi dalle competizioni.

Il ricordo di Skate Canada

Nel 2021 Paul e Islam si sono poi sposati, con il figlio che è arrivato l’anno successivo. Skate Canada ha voluto ricordare così l’ex pattinatrice: