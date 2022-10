Pattinaggio, Rizzo e Conti Macii sul podio di Skate Canada

30-10-2022 12:26

Arrivano da Mississauga i primi podi azzurri della stagione di ISU Grand Prix. Nella seconda giornata di Skate Canada, secondo appuntamento stagionale del circuito internazionale di pattinaggio di figura, Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) tra gli uomini e Sara Conti e Niccolò Macii(Icelab) tra le coppie di artistico confermano la posizione del corto e chiudono al 3° posto nella prestigiosa competizione nordamericana. Per la settima volta della sua storia l’Italia colleziona due podi nel corso della stessa tappa di Grand Prix di pattinaggio di figura, con l’ultima occasione che risaliva al novembre del 2018.

Sul ghiaccio del Paramount Fine Foods Center di Mississauga Conti e Macii conquistano il primo podio in carriera in una tappa di Grand Prix. La coppia di artistico azzurra, dopo quello del corto, hanno fatto registrare anche il primato personale nel libero – 119.52 punti – nonché nel punteggio complessivo raggiungendo quota 186.18. Dopo Berton-Hotarek e Della Monica-Guarise, Sara e Niccolò diventano la terza coppia della storia tricolore a entrare nella top 3 della specialità in un appuntamento del circuito internazionale.