Paula Badosa pronta a tutto per difendere il posto top 10

28-12-2021 13:51

Paula Badosa non vuole affatto accontentarsi dei risultati raggiunti nel 2021 e l’anno prossimo cercherà con qualunque mezzo di migliorarsi ancora con l’obiettivo di stazionare stabilmente nella top ten della classifica WTA.

“Sono pronta a tutto pur di restare in top 10. Proverò a godermi ogni momento cercando di vincere un altro titolo prestigioso in un WTA 1000 o di trionfare in uno Slam. Nel tennis femminile ogni giorno può accadere qualcosa” ha dichiarato decisa l’iberica, assai contenta dell’evoluzione come tennista avuta nel 2021

“Quest’anno ho fatto un grande passo in avanti a livello fisico. Questa componente so che è fondamentale per le mie performance. Allo stesso tempo anche il cibo è importante così come l’aspetto mentale perché alla fine i dettagli fanno la differenza” ha proseguito la classe 1997 al ‘Mundo Deportivo’.

“Sono stata più esigente con me stessa e ho fatto maggior autocritica in partite in cui non mi sentivo mentalmente al 100%. Delle volte mi è mancata un po’ d’esperienza oppure non ho saputo gestire le emozioni, come al Roland Garros o in Messico alle WTA Finals” ha chiosato Badosa.

OMNISPORT