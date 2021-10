Paulo Dybala: novità sul suo futuro, la Juventus ha deciso

Paulo Dybala a vita alla Juventus. Secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha intenzione di rinnovare il contratto dell’attaccante argentino fino al 2026, prolungando dai quattro ai cinque anni la durata dell’intesa che era stata messa a punto nelle scorse settimane.

Dopo quasi due anni di trattative, e tanti momenti critici, regna finalmente il sereno tra la società torinese e la Joya: Dybala metterà la firma su un contratto da 10 milioni di euro all’anno, che gli permetterà di diventare il più pagato della rosa insieme a De Ligt.

L’idea della Juve è di fare dell’argentino la bandiera della squadra e l’uomo immagine del club a livello commerciale. Il giocatore gode di 44 milioni di followers su Instagram ed è il secondo giocatore della Serie A più seguito dopo Zlatan Ibrahimovic. Inoltre raccoglie consensi soprattutto tra i ragazzi della generazione Z, la fascia tra i 12 e i 21 anni che secondo Andrea Agnelli rappresenta la chiave per il rilancio del calcio.

“Siamo contenti di quello che sta facendo Paulo – ha detto il vice presidente Pavel Nedved in una recente intervista – e delle sue prestazioni da leader. Stiamo proseguendo con le trattative: in questo momento si gioca ogni 3 giorni e trovare il momento giusto per incontrarsi non è facile. Ci siamo? Sì stiamo procedendo bene e sono fiducioso perché manca poco”.

OMNISPORT | 08-10-2021 13:16