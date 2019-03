Pavan su Kean: ecco perché con l'Italia gioca titolare

Tempo di disputare le qualificazioni ad Euro 2020 e l’Italia si appresta ad affrontare la Finlandia nel suo primo match del girone. Mancini vorrebbe schierare Kean in attacco, il giovane talento della Juventus, cosa che ha fatto storcere il naso a molti che hanno evidenziato che seppur talentuoso quest’anno l’ex-Verona abbia giocato davvero troppo poco per meritare di scendere in campo dal primo minuto con la maglia della nazionale e che altri meriterebbero più di lui.

A difesa di Moise – C’è chi ha provato a spiegare il motivo della scelta del commissario tecnico, come Massimo Pavan, che parlando del calciatore ha affermato: “Moise deve giocare con la nazionale per un semplice motivo, non ci sono molti attaccanti più forti, alla Juve non gioca solo perché ci sono dei mostri sacri in attacco non per altre motivazioni”. Il talento del calciatore è stato evidenziato ogni qual volta è stato chiamato a scendere in campo, come ad esempio nel match con l’Udinese, ma a frenarlo potrebbe essere la poca esperienza in campo internazionale.

Poteva partire – Sempre Pavan del resto sul suo profilo ufficiale di Instagram aveva svelato un interessante retroscena di mercato riguardante Kean “La sua principale dote è quella di fare gol, poi deve crescere in continuità e nel migliorarsi quotidianamente, cosa non semplice. Anche a gennaio aveva l’opportunità di andare via, io gli ho consigliato di rimanere perché la stagione era lunga. Ora si sta godendo questo momento, spero che sia solo l’inizio”.

SPORTEVAI | 23-03-2019 09:34