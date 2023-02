Pavard: Inter e Barcellona si sfidano per il francese

Il difensore andrà a scadenza con il Bayern Monaco e potrebbe essere il dopo Skriniar in casa nerazzurra

28-02-2023 10:24

C’è la fila per Benjamin Pavard, il difensore francese del Bayern Monaco. Fa gola a molti perché va in scadenza con il club tedesco. L’Inter considera il giocatore come il perfetto sostituto di Milan Skriniar, ma deve guardarsi dalla concorrenza del Barcellona secondo Calciomercato.it. Tra le due squadre si annuncia un duello incandescente a suon di contratti milionari. Attenzione poi pure al Psg e ad altre squadre di Premier League che hanno fiutato l’affare.

Pavard, da parte sua, avrà solo l’imbarazzo della scelta sulla sua prossima destinazione, essendo tutti top club.