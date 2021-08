Pazza idea per il Napoli, l'ultima suggestione fa sognare i tifosi

Nel giorno in cui scatta ufficialmente il campionato 2021-22 del Napoli, prende corpo anche una clamorosa idea di mercato. Una suggestione, forse un miraggio, più probabilmente un tentativo audace che, con una serie di incastri, potrebbe andare a buon fine e regalare a Spalletti il centrocampista di cui tanto avrebbe bisogno. Il Napoli sulle tracce di Miralem Pjanic. O meglio: è stato proprio Spalletti a contattare telefonicamente il suo vecchio pupillo, già allenato ai tempi della Roma.

Spalletti chiama Pjanic: Vieni a Napoli

È il Corriere dello Sport a riferire i dettagli della telefonata, un contatto servito a chiarire una volta di più quella che è la situazione contrattuale del bosniaco, separato in casa ormai al Barcellona dove in fondo non è mai riuscito ad ambientarsi pienamente. Un’estate fa Pjanic è andato via dalla Juventus per 60 milioni di euro, nell’ambito di uno scambio da quasi 150 milioni complessivi con Arthur. Il suo stipendio ammonta a 6,5, troppi per panchinaro di lusso, anche per il club blaugrana che sta provando a piazzarlo in prestito. Il Napoli non può spendere, anzi ha l’esigenza di ridurre il monte ingaggi. Però, come suggerisce il quotidiano di Zazzaroni, con un contributo all’ingaggio oppure con una robusta buonuscita da parte dei catalani l’affare potrebbe andare in porto, facendo leva sulla volontà del calciatore e sugli ottimi rapporti col suo ex allenatore.

Pjanic al Napoli? Tifosi disorientati

L’idea di portare in azzurro un vecchio big della Juventus, che i bianconeri peraltro hanno anche cercato sul mercato nelle scorse settimane, stuzzica i sostenitori partenopei. “Sarebbe uno sfizio enorme”. Qualcuno osserva: “Dopo mesi e mesi di campioni in uscita, finalmente un big accostato al Napoli anche in entrata”. Pochi però quelli che credono concretamente nel buon esito dell’operazione: “Uno che guadagna 6,5 milioni è impensabile che venga accostato al Napoli“. Oppure: “De Laurentiis non aveva mezzo milione da investire su Emerson, adesso ne tira fuori molti di più per Pjanic?”. E ancora: “Fino a ieri bisognava cedere Insigne e Manolas per evitare il fallimento, ora invece spunta fuori Pjanic?”. E c’è anche chi boccia l’eventuale acquisto per ragioni tecniche: “Di centrocampisti dai piedi buoni ce ne sono fin troppi, da Lobotka a Fabian, da Elmas a Zielinski. Manca un giocatore fisico e dinamico, visto l’infortunio di Demme: e invece qui si pensa a Pjanic“.

