Impresa pazzesca di Milano che batte il Bayern Monaco per 79-78 in gara-1 dei quarti di finale di Eurolega dopo essere stata in svantaggio per 44-25 verso la fine del secondo quarto. Decisivo per l’AX Armani Jeans un canestro di LeDay sulla sirena da una rimessa incredibile preparata a tavolino da coach Ettore Messina durante il timeout.

OMNISPORT | 20-04-2021 23:36