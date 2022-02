Pechino 2022, come sta Nina O'Brien: infortunio e operazione

08-02-2022 09:54

All’esplosione di orgoglio per l’argento di Federica Brignone si è accompagnata l’ansia per le condizioni di salute di Nina O’Brien, caduta rovinosamente durante la seconda manche dello slalom gigante femminile. Mancavano tre porte al traguardo, per chiudere la discesa. Invece qualcosa non è andato e la O’Brien è caduta rovinosamente: subito si è intuito che quel movimento del ginocchio destro e le urla di dolore potevano indicare un infortunio serio.

Nina O’Brien: la rovinosa caduta durante lo slalom gigante

Un infortunio che si è rivelato serissimo, tanto che Nina è stata raggiunta dai soccorritori e allontanata in barella dalla pista per essere trasferita al più vicino nosocomio. E’ stata poi la stessa campionessa ad annunciare su Instagram di essere stata sottoposta a una operazione, indispensabile per stabilizzare la tibia, e consentire poi allo staff medico americano di rivalutare le sue condizioni, una volta rientrata negli States.

“Ho dato tutto quello che avevo, e forse anche troppo. Continuo a ripeterlo nella mia testa, avrei voluto sciare in modo diverso quegli ultimi cancelli. Ma eccoci qua. Ho subito un intervento chirurgico la scorsa notte per stabilizzare la mia tibia, che purtroppo era una frattura alla gamba. Il resto lo sistemerò a casa, ma per ora sono in ottime mani. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono presi cura di me, in particolare quelli che si sono precipitati da me e i medici e gli infermieri di Yanqing”, si legge su Instagram.

Nina O’Brien operata: il post su Instagram e le foto

Già dalle immagini, era palese che non si sarebbe trattato di un problema banale ma le speranze che vi fossero ancora margini per evitare l’operazione e chiudere così la stagione sono state poi spente dalla notizia dell’operazione, confermata da Nina.

“Ho il cuore a pezzi – ha aggiunto nel post la californiana -, ma sento anche molto affetto. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, il mio telefono è pieno di messaggi, le vostre parole significano molto. La buona notizia è che oggi è un nuovo giorno e tiferò per le mie compagne”.

