Pechino 2022: Francesca Lollobrigida portabandiera dell'Italia nella cerimonia di chiusura

16-02-2022 13:20

Francesca Lollobrigida è l’atleta designata per essere la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei ventiquattresimi Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 di domenica alle 13 ora italiana. La 31enne romana di Frascati è stata argento nei 3000 metri del pattinaggio di velocità su pista lunga e ha fatto molto bene anche sui 1500 e sui 5000, inoltre sabato avrà un’ulteriore chance di medaglia nella mass start.

“E’ un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni – ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha operato questa scelta -. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione italiana sport del ghiaccio e il suo presidente Andrea Gios, che hanno onorato questi Giochi conquistando importanti successi per l’Italia Team”.

“Orgogliosa, onorata, fiera ed emozionata – ha commentato Francesca inn un post pubblicato su instagram -. Non ho altri aggettivi per definire il mio stato d’animo”. Lollobrigida succede ad Arianna Fontana e Carolina Kostner, alfiere azzurre nelle chiusure di Sochi 2014 e Pyeongchang e a loro volta appartenenti alla federghiaccio.

OMNISPORT