Pechino 2022: biathlon, Italia quinta nella staffetta donne

16-02-2022 10:28

Eccellente gara dell’Italia, superiore alle aspettative, nella staffetta 4×6 km femminile di biathlon dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Utilizzando solamente cinque ricariche, meno di tutte le altre squadre, e senza subire giri di penalità Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo si sono piazzate quinte a poco più di un minuto e 10 dalla Svezia che ha conquistato la medaglia d’oro davanti alla Russia, argento dopo che Svetlana Mironova in terza frazione è stata costretta a un giro di penalità quando era in testa. Bronzo per la Germania, che ha contenuto il ritorno della Norvegia, andata fuori dalla lotta per le medaglie coi due giri di penalità di Tiril Eckhoff, così Marte Olsbu Roeiseland per la prima volta in questi Giochi resta a secco di medaglie.

OMNISPORT