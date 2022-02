Pechino 2022, Lollobrigida non si ripete: "Ma sono contenta"

07-02-2022 12:18

Francesca Lollobrigida è contenta. Oggi, a Pechino, nel corso dell’Olimpiade 2022 spegne 31 candeline e si gode l’argento messo al collo nei 3000 due giorni fa. La romana non è riuscita a confermarsi oggi, nei 1500 dove è terminata sesta.

Felice comunque l’italiana: “Sono comunque contenta e felice. Due giorni dopo i 3000 non era facile resettare e ripartire daccapo. Infatti tra quelle che hanno fatto entrambe le gare sono stata la più brava”.

Per salire sul podio servivano 38 centesimi in meno: “Davvero poco se ci penso, ma non parlo di medaglia mancata. Al bronzo un pensierino lo avevo fatto, ma nulla di più”.

