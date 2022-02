20-02-2022 10:29

Terzo oro individuale ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 per la norvegese Therese Johaug, che domina la 30 km femminile a tecnica libera con partenza in linea, argento a quasi due minuti per la statunitense Jessie Diggins, bronzo in rimonta e in volata per la finlandese Kerttu Niskanen. Lontanissime le azzurre: trentatreesima Cristina Pittin, trentaquattresima Martina Di Centa, quarantesima Anna Comarella, quarantacinquesima Caterina Ganz.

OMNISPORT