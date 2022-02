Pechino 2022: Italia nel doppio misto del curling è già in semifinale

05-02-2022 16:13

Ai Giochi di Pechino 2022, nel girone eliminatorio del torneo olimpico di doppio misto del curling non si ferma la marcia di Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due azzurri oggi hanno battuto prima l’Australia per 7-3 e poi addirittura i campioni in carica della Gran Bretagna per 7-5 arrivando a quota sei vittorie su sei partite giocate, ma soprattutto assicurandosi con tre turni d’anticipo in semifinale tra le migliori quattro squadre del torneo.

Stefania e Amos contro Tahli Gill e Dean Hewitt, fanalini di coda del girone, hanno sofferto, ma un parziale di 3-0 nel settimo end ha deciso l’incontro con i canguri che si sono arresi nell’ottavo. Anche contro i grandi Jennifer Dodds e Bruce Mouat il capolavoro è arrivato nel settimo end con un altro 3-0. I prossimi impegni degli azzurri ora sono domani contro i padroni di casa della Cina e la Svezia.

OMNISPORT