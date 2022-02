17-02-2022 12:02

Per la quinta volta il Canada ha vinto l’oro olimpico nel torneo di hockey su ghiaccio femminile e per la quarta volta l’ha fatto ai danni degli Stati Uniti in finale. 3-2 il punteggio a favore delle “foglie d’acero” che quasi alla fine del secondo tempo erano in vantaggio per 3-0 con due gol di Poulin, inutile e tardiva la rimonta delle statunitensi che si devono accontentare dell’argento. Il bronzo se l’è aggiudicato ieri la Finlandia battendo per 4-0 la Svizzera.

OMNISPORT